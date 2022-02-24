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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 05:42

Глава Крыма Аксёнов сообщил о штатной обстановке в регионе

По его словам, в приграничной полосе слышны разрывы, звуки выстрелов, но ситуацию на полуострове полностью контролируют правоохранительные структуры и подразделения Министерства обороны РФ.

На приграничной с Украиной территории в Крыму слышны разрывы и выстрелы, при этом ситуацию на полуострове полностью контролируют правоохранительные структуры и подразделения Министерства обороны РФ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Хочу заверить крымчан: полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, слышны разрывы, слышны звуки выстрелов. Все службы и органы власти находятся на рабочих местах. В настоящее время Крыму и крымчанам ничего не угрожает", — сказал Аксёнов в обращении к жителям региона.

Путин заявил, что неонацисты на Украине полезут в Крым с войной
Путин заявил, что неонацисты на Украине полезут в Крым с войной

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов
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