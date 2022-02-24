Глава Крыма Аксёнов сообщил о штатной обстановке в регионе

По его словам, в приграничной полосе слышны разрывы, звуки выстрелов, но ситуацию на полуострове полностью контролируют правоохранительные структуры и подразделения Министерства обороны РФ.

На приграничной с Украиной территории в Крыму слышны разрывы и выстрелы, при этом ситуацию на полуострове полностью контролируют правоохранительные структуры и подразделения Министерства обороны РФ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Хочу заверить крымчан: полностью владею информацией о том, что происходит в приграничной полосе, слышны разрывы, слышны звуки выстрелов. Все службы и органы власти находятся на рабочих местах. В настоящее время Крыму и крымчанам ничего не угрожает", — сказал Аксёнов в обращении к жителям региона.