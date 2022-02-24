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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 05:39
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НАТО собирает экстренное заседание из-за военной спецоперации России на Украине

Ранее сообщалось, что Пентагон перебросит на восточный фланг альянса кроме дополнительных подразделений также до восьми самолётов F-35.

Представители стран – участниц НАТО этим утром проведут экстренное заседание на фоне начала Россией специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщают агентства Reuters и Франс Пресс.

"Мы можем подтвердить, что совет послов проведёт экстренное заседание сегодня утром", — приводит AFP слова своего источника.

Пентагон перебросит на восточный фланг НАТО до восьми самолётов F-35
Пентагон перебросит на восточный фланг НАТО до восьми самолётов F-35

Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Обложка © Flickr / nato

Андрей Григорьев
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