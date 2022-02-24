НАТО собирает экстренное заседание из-за военной спецоперации России на Украине
Ранее сообщалось, что Пентагон перебросит на восточный фланг альянса кроме дополнительных подразделений также до восьми самолётов F-35.
Представители стран – участниц НАТО этим утром проведут экстренное заседание на фоне начала Россией специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщают агентства Reuters и Франс Пресс.
"Мы можем подтвердить, что совет послов проведёт экстренное заседание сегодня утром", — приводит AFP слова своего источника.
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
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