Жители Киева покидают город под звуки сирен гражданской обороны

На опубликованных кадрах видно, что на дорогах украинской столицы образовались пробки.

Жители Киева покидают город под звуки сирен. Видео © Telegram / SHOT

Жители Киева стремительно покидают город под звуки сирен гражданской обороны. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.