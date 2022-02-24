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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 05:39
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Жители Киева покидают город под звуки сирен гражданской обороны

На опубликованных кадрах видно, что на дорогах украинской столицы образовались пробки.

Жители Киева покидают город под звуки сирен. Видео © Telegram / SHOT

Жители Киева стремительно покидают город под звуки сирен гражданской обороны. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На опубликованных кадрах видно, что на улицах образовались заторы, а дорога в обратном от центра города направлении практически пустая.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и обсудил ситуацию с мировыми лидерами, которые пообещали Киеву поддержку.

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Обложка © Telegram / SHOT

Роман Имполитов
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