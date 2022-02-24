Жители Киева покидают город под звуки сирен гражданской обороны
На опубликованных кадрах видно, что на дорогах украинской столицы образовались пробки.
Жители Киева покидают город под звуки сирен. Видео © Telegram / SHOT
Жители Киева стремительно покидают город под звуки сирен гражданской обороны. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На опубликованных кадрах видно, что на улицах образовались заторы, а дорога в обратном от центра города направлении практически пустая.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение и обсудил ситуацию с мировыми лидерами, которые пообещали Киеву поддержку.
Обложка © Telegram / SHOT