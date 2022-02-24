Доллар и евро на Forex растут более чем на 9% — до исторических максимумов
Американская валюта, по данным на 09:19 мск, находится на отметке 88,59 рубля, европейская — 99,92. При этом ранее курс евро превысил 100 рублей.
Рубль в ходе валютных торгов на рынке Forex теряет позиции к доллару и евро, которые торгуются на исторических максимумах к российской валюте.
По данным на 08:57 мск, доллар на Forex стоил 89,19 рубля (рост составил 9,4%), а евро — 100,12 рубля (+9,19%).
Информация на 09:19 мск: курс доллара находится на отметке 88,59 рубля, а евро — 99,92 рубля.
Рост курсов валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
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