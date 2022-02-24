Доллар и евро на Forex растут более чем на 9% — до исторических максимумов

Рубль в ходе валютных торгов на рынке Forex теряет позиции к доллару и евро, которые торгуются на исторических максимумах к российской валюте.

Рост курсов валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.