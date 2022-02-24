Верховная рада ввела на Украине военное положение

Ранее о таком решении на фоне начала спецоперации России по защите Донбасса также сообщал президент страны Владимир Зеленский.

Верховная рада Украины ввела на всей территории страны военное положение на фоне спецоперации Минобороны РФ по защите Донбасса. Как сообщила депутат Евгения Кравчук, за это проголосовало 300 депутатов.

"Верховная рада только что 300 голосами проголосовала за введение военного положения на всей территории Украины", — сказала депутат от партии "Слуга народа" в эфире канала "Рада".

Военное положение — это особый режим, который вводится в случае угрозы нацбезопасности, территориальной целостности и так далее. Он предполагает целый ряд ограничений. Органы государственной и местной власти, военное командование наделяются дополнительными полномочиями. Могут быть ограничены многие права и свободы граждан.