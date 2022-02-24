ЛНР взяла под контроль город Счастье и Станицу Луганскую

Народная милиция Луганской Народной Республики взяла под свой контроль ещё два населённых пункта — город Счастье и Станицу Луганскую. Об этом сообщили в МВД ЛНР.

"Счастье и Станица Луганская — под контролем ЛНР", — написал советник главы МВД республики Виталий Киселёв в Telegram-канале.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что начала операцию по освобождению своих временно оккупированных территорий. Там отметили, что ведут огонь только по военным объектам. Луганск призвал украинских военных сложить оружие и не выполнять приказы командования.