ЛНР взяла под контроль город Счастье и Станицу Луганскую
Народная милиция ЛНР начала операцию по освобождению своих временно оккупированных территорий. Отмечается, что огонь ведётся только по военным объектам.
Народная милиция Луганской Народной Республики взяла под свой контроль ещё два населённых пункта — город Счастье и Станицу Луганскую. Об этом сообщили в МВД ЛНР.
"Счастье и Станица Луганская — под контролем ЛНР", — написал советник главы МВД республики Виталий Киселёв в Telegram-канале.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что начала операцию по освобождению своих временно оккупированных территорий. Там отметили, что ведут огонь только по военным объектам. Луганск призвал украинских военных сложить оружие и не выполнять приказы командования.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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