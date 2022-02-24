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24 февраля, 06:47

В Киеве звучат сирены гражданской обороны

При этом отмечается, что интернет и мобильная связь в городе работают стабильно.

В Киеве зазвучали сирены гражданской обороны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал агентству местный житель, сейчас в украинской столице царит паника, никто не понимает, что происходит. По его словам, сейчас в Киеве есть электричество и вода, работают сотовая связь и интернет, продуктовые магазины. Большой поток автомобилей едет в сторону западного и южного выездов.

Жители Киева покидают город под звуки сирен гражданской обороны

Жители Киева покидают город под звуки сирен гражданской обороны

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.

Обложка © Кадр видео © Telegram / SHOT

Светлана Оперук

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