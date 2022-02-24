В Киеве звучат сирены гражданской обороны

При этом отмечается, что интернет и мобильная связь в городе работают стабильно.

В Киеве зазвучали сирены гражданской обороны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как рассказал агентству местный житель, сейчас в украинской столице царит паника, никто не понимает, что происходит. По его словам, сейчас в Киеве есть электричество и вода, работают сотовая связь и интернет, продуктовые магазины. Большой поток автомобилей едет в сторону западного и южного выездов.