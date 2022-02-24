Центробанк решил начать валютные интервенции для поддержания курса рубля
Утром на фоне новостей о начале спецоперации России по освобождению Донбасса рубль стал резко терять позиции к доллару и евро.
Банк России сообщил о решении начать валютные интервенции для того, чтобы поддержать курс рубля на фоне его падения после начала военной спецоперации России по освобождению Донбасса.
"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", — говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что ЦБ РФ будет обеспечивать финансовую стабильность и непрерывность операционной деятельности в России. При этом будут задействованы все необходимые инструменты. Подчёркивается, что и сам Банк России, и другие финансовые организации "имеют чёткие планы действия для любого сценария развития событий".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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