Центробанк решил начать валютные интервенции для поддержания курса рубля

Банк России сообщил о решении начать валютные интервенции для того, чтобы поддержать курс рубля на фоне его падения после начала военной спецоперации России по освобождению Донбасса.

"Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору", — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что ЦБ РФ будет обеспечивать финансовую стабильность и непрерывность операционной деятельности в России. При этом будут задействованы все необходимые инструменты. Подчёркивается, что и сам Банк России, и другие финансовые организации "имеют чёткие планы действия для любого сценария развития событий".