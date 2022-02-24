В Молдавии введут режим ЧП из-за ситуации на Украине
В связи с этим президент Майя Санду распорядилась усилить работу патрульных подразделений МВД. Кроме того, госорганы республики также работают в режиме чрезвычайного положения.
Молдавия намерена ввести режим чрезвычайного положения в связи с происходящим на Украине. Об этом сообщила президент республики Майя Санду по итогам экстренного заседания Высшего совета безопасности.
"Принято решение, что правительство попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения. Также сегодня состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут приняты решения в целях управления кризисной ситуацией и предупреждения угроз гуманитарного характера", — сказала Санду на брифинге.
В связи с этим президент Молдавии распорядилась усилить работу патрульных подразделений МВД. Кроме того, госорганы республики также работают в режиме ЧП.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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