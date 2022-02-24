Минобороны РФ опровергло заявление ВСУ о якобы потерях самолётов и бронетехники РФ

По словам главнокомандующего вооружёнными силами Незалежной, украинские военные сбили пять самолётов и два вертолёта ВВС России, а также два танка и несколько грузовиков.

Ранее Залужный опубликовал в "Фейсбуке" пост о том, что силы обороны Украины дают "достойный отпор попыткам противника прорвать границу". Он также заявил, что ситуация находится под контролем, а "российские войска несут потери". По данным главнокомандующего ВСУ, украинские военные сбили пять самолётов и два вертолёта ВВС РФ, а также два танка и несколько грузовиков.