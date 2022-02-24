Минобороны РФ опровергло заявление ВСУ о якобы потерях самолётов и бронетехники РФ
По словам главнокомандующего вооружёнными силами Незалежной, украинские военные сбили пять самолётов и два вертолёта ВВС России, а также два танка и несколько грузовиков.
Минобороны РФ опровергло заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы потерях российских самолётов и бронетехники. Об этом сообщает ТАСС.
"Заявление главнокомандующего ВСУ Залужного о якобы потерях российских самолётов и бронетехники является полным враньём", — заявили в министерстве.
Ранее Залужный опубликовал в "Фейсбуке" пост о том, что силы обороны Украины дают "достойный отпор попыткам противника прорвать границу". Он также заявил, что ситуация находится под контролем, а "российские войска несут потери". По данным главнокомандующего ВСУ, украинские военные сбили пять самолётов и два вертолёта ВВС РФ, а также два танка и несколько грузовиков.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.
Разведчики Центрального военного округа на полосе препятствий. Фото © Facebook / Минобороны России