Врач Лунёв перечислил неочевидные признаки бессимптомного коронавируса
Последствиями перенесённого CoViD-19 в такой форме являются конъюнктивит, боли в животе, нарушение вкуса и сна.
Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунёв рассказал о признаках, указывающих на то, что человек болел коронавирусом без симптомов. По словам эксперта, стоит обратить внимание на такие признаки, как боли в животе, а также нарушения вкуса и обоняния.
"Люди пытаются что-то съесть, но абсолютно не дифференцируют еду", — пояснил Лунёв в беседе с телеканалом "Москва 24".
Специалист также отнёс к постковидным последствиям нарушение сна, памяти, а также хроническую усталость, которая не связана с повышенными физическими нагрузками и сохраняется "даже после хорошего, качественного отдыха". Ещё одним признаком, на его взгляд, является внезапное развитие конъюнктивита.
"Если внезапно появились жжение в глазах, резь, ощущение песка, глаза стали часто слезиться или краснеть, то в данном случае следует обратить на это внимание и посетить офтальмолога", — добавил врач.
Ранее вирусологи предупредили о потере мышечной массы из-за ковида. Когда болезнь проходит тяжело и повышается температура, то можно буквально за два-три дня сбросить семь килограммов, причём за счёт мышц.
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