Врач Лунёв перечислил неочевидные признаки бессимптомного коронавируса

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Виктор Лунёв рассказал о признаках, указывающих на то, что человек болел коронавирусом без симптомов. По словам эксперта, стоит обратить внимание на такие признаки, как боли в животе, а также нарушения вкуса и обоняния.

"Люди пытаются что-то съесть, но абсолютно не дифференцируют еду", — пояснил Лунёв в беседе с телеканалом "Москва 24".

Специалист также отнёс к постковидным последствиям нарушение сна, памяти, а также хроническую усталость, которая не связана с повышенными физическими нагрузками и сохраняется "даже после хорошего, качественного отдыха". Ещё одним признаком, на его взгляд, является внезапное развитие конъюнктивита.

"Если внезапно появились жжение в глазах, резь, ощущение песка, глаза стали часто слезиться или краснеть, то в данном случае следует обратить на это внимание и посетить офтальмолога", — добавил врач.