"Омикрон" не приходит один: Стелс-вариант оказался гораздо опаснее, чем думали По данным японских учёных, его "преимущества" далеко не ограничиваются большей заразностью и способностью оставаться невидимым для ПЦР-тестов. 23 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

Почему "стелс"

Это неофициальное название, но оно быстро прижилось. Обнаруженный в начале 2022 года "подвариант" африканского штамма ковида "омикрон" напомнил вирусологам знаменитую стелс-технологию, то есть технологию создания невидимых для радаров кораблей, самолётов и так далее. Точно так же и ведёт себя этот вариант BA.2, его оказалось трудно выявить, потому что у него нет той самой узнаваемой "омикронной" мутации в Spyke-белке, по которой и распознают африканский штамм при диагностике.

Чем "стелс-омикрон" хуже других

Исследователи Токийского университета установили, что "стелс-омикрон" вызывает более тяжёлую инфекцию, чем другие варианты нового африканского штамма ковида. По данным подготовленной ими научной работы, заражённые вариантом BA.2 хомяки болели заметно тяжелее, чем животные с другими вариантами "омикрона". Состояние лёгких грызунов со "стелсом" оказалось гораздо хуже. Учёные отметили, что по своему влиянию на дыхательную систему этот вариант ковида отчасти ведёт себя так же, как дельта.

Выяснилось, что "невидимый" омикрон весьма продвинулся в деле строительства синцития — это кластер из многочисленных клеток, не полностью разграниченных между собой, то есть в некоторой степени он представляет собой одну огромную многоядерную клетку. Дело в том, что за счёт такого объединения поражённые вирусом клетки становятся малодоступны для иммунной системы, то есть с вирусной колонией внутри синцития бороться гораздо труднее, чем с патогеном в каждой отдельной клетке. Так вот, "стелс", по данным японских специалистов, создаёт как минимум в полтора раза более крупные синцитии, чем все прочие виды "омикрона".

Они добавили, что помимо своей устойчивости к иммунитету после вакцинации или болезни, вызванной другими штаммами, "стелс" ещё и равнодушен к так называемым моноклональным антителам. Это антитела, получаемые из одной, материнской клетки, она без конца делится, и все её дочерние клетки вырабатывают точно такие же антитела. Моноклональные антитела считают огромным достижением медицины, из них делают "иммунные сыворотки" и с их помощью лечат тяжелейшие болезни, в том числе, например, рак. Именно поэтому новость о том, что против одного из вариантов сравнительно лёгкого ковида они бессильны, представляется учёным тревожной.

Может, это вообще не "омикрон"?

Кстати говоря, именно этим вопросом задаются японские вирусологи. Они отмечают, что разновидность BA.2 принято считать ближайшим родственником изначального "омикрона", но на самом деле между ними столько различий, что степень их родства можно считать спорным вопросом. Они даже предлагают присвоить "стелс-омикрону" отдельную букву греческого алфавита, чтобы максимально привлечь к нему внимание мировой медицины: по их прогнозам, этот "невидимка" себя ещё покажет.

Какой лучший способ приблизить завершение пандемии? Регулярно прививаться Ввести грамотные ограничительные меры Мы не в силах повлиять на этот процесс

Авторы Адель Романенкова