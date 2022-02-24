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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 07:56
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Глава ДНР Пушилин заявил о скором освобождении городов Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото © Twitter / pushilindenis

Глава ДНР Денис Пушилин. Фото © Twitter / pushilindenis

По его словам, жители республики сейчас находятся под оккупацией Украины, но им ничего не угрожает. В этой связи власти призывают к спокойствию.

В скором времени специальная операция в Донбассе закончится, и города ДНР будут освобождены. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой Народной Республики, они в самое ближайшее время будут освобождены", — сказал глава ДНР.

Вместе с тем Пушилин отметил, что жители городов республики пока находятся под оккупацией Украины. Однако населению, по его словам, ничего не угрожает, поэтому власти республики призывают к спокойствию.

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Власти ЛНР: Украинские военные в массовом порядке покидают позиции

Как уже сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране.

Напомним, обострение в Донбассе началось в феврале, когда Народная милиция ДНР и ЛНР стала фиксировать прибытие на Украину наёмников для осуществления диверсий. Кроме того, западные страны на фоне непрекращающихся заявлений о готовящемся "вторжении" России на Украину стали отправлять Киеву вооружение, технику и боеприпасы, несмотря на то что Москва не раз подчёркивала, что не имеет планов нападения на Незалежную. В результате украинская сторона начала в усиленном режиме обстреливать республики Донбасса. А главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента РФ признать независимость республик. 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР.

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Евгения Колесникова
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