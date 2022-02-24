Глава ДНР Пушилин заявил о скором освобождении городов Донбасса

По его словам, жители республики сейчас находятся под оккупацией Украины, но им ничего не угрожает. В этой связи власти призывают к спокойствию.

В скором времени специальная операция в Донбассе закончится, и города ДНР будут освобождены. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Могу сказать, что это совсем скоро закончится... Наши города, города Донецкой Народной Республики, они в самое ближайшее время будут освобождены", — сказал глава ДНР.