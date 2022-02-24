Власти ЛНР: Украинские военные в массовом порядке покидают позиции
А в ДНР сообщают, что часть военнослужащих Украины обратились к властям ДНР с просьбой о создании гуманитарного коридора для выхода.
Украинские военнослужащие по всей линии соприкосновения массово отказываются выполнять приказы и покидают позиции. Об этом сообщили в Луганской Народной Республике.
"По данным нашей разведки, отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции", — говорится в сообщении официального канала Народной милиции ЛНР в мессенджере Telegram.
В свою очередь, в Донецкой Народной Республике сообщают, что часть украинских военнослужащих обратились к властям ДНР с просьбой о создании гуманитарного коридора для их ухода с позиций.
"Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й ОМБр ВСУ, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия", — говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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