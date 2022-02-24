Власти ЛНР: Украинские военные в массовом порядке покидают позиции

А в ДНР сообщают, что часть военнослужащих Украины обратились к властям ДНР с просьбой о создании гуманитарного коридора для выхода.

Украинские военнослужащие по всей линии соприкосновения массово отказываются выполнять приказы и покидают позиции. Об этом сообщили в Луганской Народной Республике.

"По данным нашей разведки, отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции", — говорится в сообщении официального канала Народной милиции ЛНР в мессенджере Telegram.

В свою очередь, в Донецкой Народной Республике сообщают, что часть украинских военнослужащих обратились к властям ДНР с просьбой о создании гуманитарного коридора для их ухода с позиций.