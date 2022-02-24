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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 07:26
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Зеленский заявил, что продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL

По его словам, он ведёт обсуждение с иностранными коллегами о создании коалиции. Кроме того, он призвал жителей страны не поддаваться панике.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине.

"Я продолжаю переговоры с лидерами. Заручился поддержкой эмира Катара Тамима бин Хамада аль Тани. Мир с нами", — написал Зеленский в Twitter.

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Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Вместе с тем в Незалежной объявили военное положение. В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Украины.

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Роман Имполитов
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