Зеленский заявил, что продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / VALENTYN OGIRENKO / POOL
По его словам, он ведёт обсуждение с иностранными коллегами о создании коалиции. Кроме того, он призвал жителей страны не поддаваться панике.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжает переговоры с мировыми лидерами по ситуации на Украине.
"Я продолжаю переговоры с лидерами. Заручился поддержкой эмира Катара Тамима бин Хамада аль Тани. Мир с нами", — написал Зеленский в Twitter.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Вместе с тем в Незалежной объявили военное положение. В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Украины.