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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 07:08
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Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL

Президент Украины также сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с мировыми лидерами.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство. Соответствующее заявление он сделал в "Твиттере".

"Закройте воздушное пространство", — написал Зеленский.

Зеленский обсудил ситуацию на Украине с Байденом, Джонсоном и Трюдо
Зеленский обсудил ситуацию на Украине с Байденом, Джонсоном и Трюдо

Украинский лидер добавил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Незалежной, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали РФ ввести жёсткие санкции, а Верховная рада Украины ввела в стране военное положение.

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Роман Имполитов
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