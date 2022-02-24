Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA / EDUARDO MUNOZ / POOL
Президент Украины также сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с мировыми лидерами.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство. Соответствующее заявление он сделал в "Твиттере".
"Закройте воздушное пространство", — написал Зеленский.
Украинский лидер добавил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Незалежной, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали РФ ввести жёсткие санкции, а Верховная рада Украины ввела в стране военное положение.