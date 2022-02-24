Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство. Соответствующее заявление он сделал в "Твиттере".

Зеленский обсудил ситуацию на Украине с Байденом, Джонсоном и Трюдо

Украинский лидер добавил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом США Джо Байденом, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой, а также главой Евросовета Шарлем Мишелем.