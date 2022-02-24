"На твоей совести человеческие жизни": Депутат Рады Кива призвал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины

Парламентарий обвинил лидера Незалежной в "сегодняшнем кровопролитии" и заявил, что другого выхода, кроме как его отставки, нет. По словам депутата, после этого Киев должен сесть за стол переговоров.

Депутат Рады Кива призвал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что президент страны Владимир Зеленский должен подать в отставку.

"Как гражданин Украины, как народный депутат Украины, я обращаюсь к президенту Зеленскому. Ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сегодня человеческие жизни, ты тот, кто привёл мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него хотя бы есть капля совести и здравого смысла, сложить с себя полномочия и уйти в отставку", — заявил Кива в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Депутат отметил, что на Украине должна быть сформирована группа переговорщиков, которые, "сев за стол, смогут остановить войну и сохранить тысячи жизней".

"Другого пути нет. Только переговоры и только отставка Зеленского дадут возможность стране сохраниться, а значит, и возродиться", — заключил Кива.