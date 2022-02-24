"На твоей совести человеческие жизни": Депутат Рады Кива призвал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины
Парламентарий обвинил лидера Незалежной в "сегодняшнем кровопролитии" и заявил, что другого выхода, кроме как его отставки, нет. По словам депутата, после этого Киев должен сесть за стол переговоров.
Депутат Рады Кива призвал Зеленского уйти в отставку с поста президента Украины. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что президент страны Владимир Зеленский должен подать в отставку.
"Как гражданин Украины, как народный депутат Украины, я обращаюсь к президенту Зеленскому. Ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сегодня человеческие жизни, ты тот, кто привёл мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него хотя бы есть капля совести и здравого смысла, сложить с себя полномочия и уйти в отставку", — заявил Кива в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Депутат отметил, что на Украине должна быть сформирована группа переговорщиков, которые, "сев за стол, смогут остановить войну и сохранить тысячи жизней".
"Другого пути нет. Только переговоры и только отставка Зеленского дадут возможность стране сохраниться, а значит, и возродиться", — заключил Кива.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.
Кадр видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)