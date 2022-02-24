Клишас: Решение об операции на Украине соответствует нормам международного права
Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
По словам сенатора, Владимир Путин действует в целях поддержания мира и безопасности, а также противодействия экстремизму и неонацизму во всех проявлениях.
Объявляя военную спецоперацию на территории Украины, президент России Владимир Путин действует полностью в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Президент РФ действует в соответствии с Конституцией России, постановлением Совфеда и нормами международного права. В целях поддержания мира и безопасности, в целях противодействия экстремизму и неонацизму во всех его проявлениях", — сказал Клишас в интервью ТАСС.
Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании республик Донбасса. Позже, 24 февраля, на фоне усилившихся обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины российский лидер объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Незалежной, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали РФ ввести жёсткие санкции.