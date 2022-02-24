Клишас: Решение об операции на Украине соответствует нормам международного права

Объявляя военную спецоперацию на территории Украины, президент России Владимир Путин действует полностью в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Президент РФ действует в соответствии с Конституцией России, постановлением Совфеда и нормами международного права. В целях поддержания мира и безопасности, в целях противодействия экстремизму и неонацизму во всех его проявлениях", — сказал Клишас в интервью ТАСС.