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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 07:16
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Клишас: Решение об операции на Украине соответствует нормам международного права

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

По словам сенатора, Владимир Путин действует в целях поддержания мира и безопасности, а также противодействия экстремизму и неонацизму во всех проявлениях.

Объявляя военную спецоперацию на территории Украины, президент России Владимир Путин действует полностью в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Президент РФ действует в соответствии с Конституцией России, постановлением Совфеда и нормами международного права. В целях поддержания мира и безопасности, в целях противодействия экстремизму и неонацизму во всех его проявлениях", сказал Клишас в интервью ТАСС.

Путин: Россия выступает за право народов Украины на самоопределение
Путин: Россия выступает за право народов Украины на самоопределение

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании республик Донбасса. Позже, 24 февраля, на фоне усилившихся обстрелов территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины российский лидер объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Незалежной, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали РФ ввести жёсткие санкции.

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Максим Плетнёв
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