Клишас: Решение об операции на Украине соответствует нормам международного права

По словам сенатора, Владимир Путин действует в целях поддержания мира и безопасности, а также противодействия экстремизму и неонацизму во всех проявлениях.

Объявляя военную спецоперацию на территории Украины, президент России Владимир Путин действует полностью в соответствии с нормами международного права. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.