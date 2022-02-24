Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева
Все диппредставительства РФ на территории Украины начали вывозить персонал 23 февраля.
Все российские дипломаты эвакуированы из посольства в Киеве. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко.
Как ранее рассказывал Лайф, все дипломатические представительства РФ на территории Украины начали эвакуировать персонал. В феврале МИД России сократил штат российских консульств и посольств в Незалежной.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС / Стрингер