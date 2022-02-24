Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева

Как ранее рассказывал Лайф, все дипломатические представительства РФ на территории Украины начали эвакуировать персонал . В феврале МИД России сократил штат российских консульств и посольств в Незалежной.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.