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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 07:13

Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева

Все диппредставительства РФ на территории Украины начали вывозить персонал 23 февраля.

Все российские дипломаты эвакуированы из посольства в Киеве. Об этом РИА "Новости" рассказал пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко.

Как ранее рассказывал Лайф, все дипломатические представительства РФ на территории Украины начали эвакуировать персонал. В феврале МИД России сократил штат российских консульств и посольств в Незалежной.

Российский флаг сняли со здания посольства в Киеве
Российский флаг сняли со здания посольства в Киеве

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © ТАСС / Стрингер

Александра Вишнякова
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