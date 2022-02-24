НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 февраля, 07:09

В Крыму разворачивают пункты приёма беженцев с Украины

Советник главы региона Сергея Аксёнова отметил, что инфраструктура полуострова полностью готова к приёму людей.

МЧС разворачивает два пункта приёма беженцев в крымском городе Армянске, который расположен недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщил журналистам советник главы республики Олег Крючков.

"Вся крымская инфраструктура готова принимать беженцев с Украины. <…> МЧС разворачивает два пункта приёма беженцев в Армянске", — цитирует его ТАСС.

Жители Киева покидают город под звуки сирен гражданской обороны

Жители Киева покидают город под звуки сирен гражданской обороны

Как уже сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране.

Обложка © Pixabay

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1