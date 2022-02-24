В Крыму разворачивают пункты приёма беженцев с Украины
Советник главы региона Сергея Аксёнова отметил, что инфраструктура полуострова полностью готова к приёму людей.
МЧС разворачивает два пункта приёма беженцев в крымском городе Армянске, который расположен недалеко от границы с Украиной. Об этом сообщил журналистам советник главы республики Олег Крючков.
"Вся крымская инфраструктура готова принимать беженцев с Украины. <…> МЧС разворачивает два пункта приёма беженцев в Армянске", — цитирует его ТАСС.
Как уже сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране.
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