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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 07:13
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Лукашенко оперативно собирает совещание с военными

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Как сообщается, встреча во Дворце Независимости начнётся в течение часа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оперативно собирает совещание с военными. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Встреча во Дворце Независимости начнётся через час", — говорится в сообщении, опубликованном в 9:43 мск.

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Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Незалежной, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали РФ ввести жёсткие санкции, а Верховная рада Украины ввела в стране военное положение.

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Варвара Романова
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