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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 07:10
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В ЛНР заявили об уничтожении двух украинских Су-24 и двух Bayraktar

В Народной милиции заявляют, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции.

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что сбиты два бомбардировщика Су-24 Вооружённых сил Украины и два беспилотника Bayraktar. Об этом говорится в сообщении в официальном канале ведомства в Telegram.

"Сбито два Су-24 ВСУ вблизи посёлков Смелое и Степовое", — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что в небе у города Счастье были уничтожены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Партия таких дронов ранее была закуплена Украиной у Турции.

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"По данным нашей разведки отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

Андрей Григорьев
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