В Народной милиции заявляют, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке покидают передовые позиции.

Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила, что сбиты два бомбардировщика Су-24 Вооружённых сил Украины и два беспилотника Bayraktar. Об этом говорится в сообщении в официальном канале ведомства в Telegram.

"Сбито два Су-24 ВСУ вблизи посёлков Смелое и Степовое", — говорится в сообщении.

Также там отмечается, что в небе у города Счастье были уничтожены два беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2. Партия таких дронов ранее была закуплена Украиной у Турции.

"По данным нашей разведки отмечается, что военнослужащие ВСУ по всей линии соприкосновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов командования и покидают передовые позиции", — говорится в сообщении ведомства.