Путин: Россия выступает за право народов Украины на самоопределение

Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов Украины на самоопределение. Об этом в специальном видеообращении к населению заявил президент РФ Владимир Путин.

"В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", — сказал глава государства.

При этом он напомнил о праве наций на самоопределение. По словам Путина, ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, "никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь". Российский лидер отметил, что в основе политики РФ лежит свобода. Он уточнил, что речь идёт о свободе для всех "самостоятельно определять своё будущее и будущее своих детей".

"И мы считаем важным, чтобы этим правом — правом выбора — могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", — заявил глава государства.