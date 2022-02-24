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24 февраля, 04:07

Путин заявил, что Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве

Как подчеркнул глава государства, Москва после развала СССР приняла новые геополитические реалии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском пространстве, примером тому является Казахстан. Об этом он сообщил в обращении к россиянам.

"Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому — помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности", — сказал глава государства.

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Напомним, ранее Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также заявил, что прямое нападение на Россию приведёт к разгрому любого потенциального агрессора. Современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав, подчеркнул президент.

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Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Иван Косицын

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