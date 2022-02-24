Курс евро превысил 100 рублей, доллар приблизился к 90-рублёвой отметке

Рекордный рост курсов валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины.

Стоимость курса доллара на пике торгов в четверг достигла 89,99 рубля, а евро — 101,06 рубля. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Позднее курсы валют немного опустились. После возобновления торгов на Московской бирже цена доллара закрепилась на отметке более 86 рублей, обновив исторический максимум, державшийся с января 2016 года. Евро стоит 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года.

Напомним, что с восьми часов утра торги рублём, акциями и фьючерсами на Московской бирже практически не проводились из-за того, что котировки упёрлись в установленные биржей границы. Операции возобновились только в десять часов утра, а торги на Петербургской бирже, как ожидается, могут возобновиться с началом торговой сессии в ЕС и США — это 11 утра по московскому времени.