Курс евро превысил 100 рублей, доллар приблизился к 90-рублёвой отметке
Рекордный рост курсов валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины.
Стоимость курса доллара на пике торгов в четверг достигла 89,99 рубля, а евро — 101,06 рубля. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Позднее курсы валют немного опустились. После возобновления торгов на Московской бирже цена доллара закрепилась на отметке более 86 рублей, обновив исторический максимум, державшийся с января 2016 года. Евро стоит 99,99 рубля впервые с декабря 2014 года.
Напомним, что с восьми часов утра торги рублём, акциями и фьючерсами на Московской бирже практически не проводились из-за того, что котировки упёрлись в установленные биржей границы. Операции возобновились только в десять часов утра, а торги на Петербургской бирже, как ожидается, могут возобновиться с началом торговой сессии в ЕС и США — это 11 утра по московскому времени.
Рост курсов валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов