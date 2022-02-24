Пользователи в разных странах сообщают о сбоях в работе Telegram
Люди жалуются, что не могут подключиться к серверу, не получается отправить сообщения. В том числе это отмечается в Москве и Киеве.
Мессенджер Telegram работает со сбоями во многих странах. Жалобы пользователей по всему миру фиксирует сайт Downdetector, который отслеживает проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Согласно информации ресурса, сбои начались примерно в 09:00 мск. К 10:00 было зафиксировано уже почти 400 жалоб. Чаще всего сообщается о проблемах с подключением к серверу. Примерно треть пользователей жалуются на проблемы с приложением, более 20% — на проблемы с получением сообщений. Сервис работает со сбоями в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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