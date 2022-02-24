В ГСЧС Украины сообщили о пожарах на военных складах и подрыве телебашни

В госслужбе также заявили, что захвачены сёла Городище и Меловое Луганской области. Возгорание же зафиксировано в том числе в военных частях в Винницкой и Киевской областях.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявили, что в результате обстрела в Луцке произошёл взрыв телебашни. Кроме того, в организации сообщили о пожарах на военных складах в нескольких областях.