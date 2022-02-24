В ГСЧС Украины сообщили о пожарах на военных складах и подрыве телебашни
В госслужбе также заявили, что захвачены сёла Городище и Меловое Луганской области. Возгорание же зафиксировано в том числе в военных частях в Винницкой и Киевской областях.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины заявили, что в результате обстрела в Луцке произошёл взрыв телебашни. Кроме того, в организации сообщили о пожарах на военных складах в нескольких областях.
Согласно данным, которые госслужба опубликовала в "Фейсбуке", возгорания произошли на военных складах в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях. Ещё они зафиксированы в воинских частях в Винницкой и Киевской областях. Кроме того, сёла Городище и Меловое Луганской области захвачены, заявили в ГСЧС Незалежной.
Как уже сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране.
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