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24 февраля, 07:33

Житель Белгорода — о прилетевшем со стороны Украины снаряде: Упал в ста метрах от дома

По словам очевидца, от осколков пострадали две машины, окна в соседних домах, а также другие строения. Люди, как отметил свидетель, серьёзных ранений не получили.

Место упавшего в Белгороде снаряда со стороны Украины. Видео © SHOT

Житель Белгорода рассказал об упавшем в черте города снаряде, прилетевшем со стороны Украины. Видео с его комментарием опубликовал SHOT.

"Прилетел снаряд. Просто рядом с домом, метрах в ста, наверно, разорвался", — рассказал Юрий.

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На кадрах с места происшествия видно пострадавший от обстрела дом в частном секторе. Также осколки повредили две машины, разбиты окна в соседних строениях, повреждены заборы. На месте работают специальные службы.

Очевидец отметил, что "все живы, все целы". По его словам, серьёзных ранений никто не получил. Как сообщал Лайф, в результате разрыва этого снаряда на улице Дальней Садовой один человек получил порезы.

Два украинских снаряда упали в Белгороде, есть пострадавший

Два украинских снаряда упали в Белгороде, есть пострадавший

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в ДНР и ЛНР. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский объявил в стране военное положение.

Место упавшего в Белгороде снаряда со стороны Украины. Обложка © SHOT

Григорий Воронцов

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