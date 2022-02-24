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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 07:52
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В Киеве у банкоматов, в магазинах и на заправках образовались длинные очереди

В городе звучат сирены гражданской обороны, а люди запасаются продовольственными товарами и снимают наличные.

Ситуация на улицах и в магазинах Киева. Видео © Telegram / SHOT, Instagram / h__kyiv, kyivnews_world

Жители Киева в соцсетях делятся фотографиями и видеозаписями очередей, образовавшихся в магазинах, у банкоматов и на автомобильных заправках.

На кадрах видно, что у заправочных станций скапливаются десятки машин, водители запасаются топливом. В магазинах украинцы скупают продовольственные товары, а также пытаются снять деньги с карт. Кроме того, как сообщалось ранее, в городе звучат сирены гражданской обороны.

В Киеве звучат сирены гражданской обороны
В Киеве звучат сирены гражданской обороны

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Вместе с тем в Незалежной объявили военное положение. В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Украины.

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Обложка © Instagram / kyivnews_world

Роман Имполитов
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