В Киеве у банкоматов, в магазинах и на заправках образовались длинные очереди

В городе звучат сирены гражданской обороны, а люди запасаются продовольственными товарами и снимают наличные.

Жители Киева в соцсетях делятся фотографиями и видеозаписями очередей, образовавшихся в магазинах, у банкоматов и на автомобильных заправках.

На кадрах видно, что у заправочных станций скапливаются десятки машин, водители запасаются топливом. В магазинах украинцы скупают продовольственные товары, а также пытаются снять деньги с карт. Кроме того, как сообщалось ранее, в городе звучат сирены гражданской обороны.