В Киеве у банкоматов, в магазинах и на заправках образовались длинные очереди
В городе звучат сирены гражданской обороны, а люди запасаются продовольственными товарами и снимают наличные.
Ситуация на улицах и в магазинах Киева. Видео © Telegram / SHOT, Instagram / h__kyiv, kyivnews_world
Жители Киева в соцсетях делятся фотографиями и видеозаписями очередей, образовавшихся в магазинах, у банкоматов и на автомобильных заправках.
На кадрах видно, что у заправочных станций скапливаются десятки машин, водители запасаются топливом. В магазинах украинцы скупают продовольственные товары, а также пытаются снять деньги с карт. Кроме того, как сообщалось ранее, в городе звучат сирены гражданской обороны.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Вместе с тем в Незалежной объявили военное положение. В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Украины.
Обложка © Instagram / kyivnews_world