При обстреле Горловки погиб человек, ещё пятеро пострадали
Ранее сообщалось о четырёх пострадавших при попадании украинского снаряда на территорию "Ремтехсервиса" по улице Мамедова.
Один мирный житель погиб и ещё пятеро пострадали при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава администрации города Иван Приходько, передаёт РИА "Новости". Ранее сообщалось о четырёх пострадавших при попадании украинского снаряда на территорию "Ремтехсервиса" по улице Мамедова.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции.