При обстреле Горловки погиб человек, ещё пятеро пострадали

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших при попадании украинского снаряда на территорию "Ремтехсервиса" по улице Мамедова.

Один мирный житель погиб и ещё пятеро пострадали при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава администрации города Иван Приходько, передаёт РИА "Новости". Ранее сообщалось о четырёх пострадавших при попадании украинского снаряда на территорию "Ремтехсервиса" по улице Мамедова.