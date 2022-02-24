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24 февраля, 07:51

При обстреле Горловки погиб человек, ещё пятеро пострадали

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших при попадании украинского снаряда на территорию "Ремтехсервиса" по улице Мамедова.

<p>Последствия обстрела в Горловке. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/Prikhodko1970" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Приходько РИК"</a></p>

Последствия обстрела в Горловке. Фото © Телеграм-канал "Приходько РИК"

Один мирный житель погиб и ещё пятеро пострадали при обстреле Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил глава администрации города Иван Приходько, передаёт РИА "Новости". Ранее сообщалось о четырёх пострадавших при попадании украинского снаряда на территорию "Ремтехсервиса" по улице Мамедова.

Последствия обстрела в Горловке. Фото © Телеграм-канал "Приходько РИК"

Последствия обстрела в Горловке. Фото © Телеграм-канал "Приходько РИК"

Последствия обстрела в Горловке. Фото © Телеграм-канал "Приходько РИК"

Последствия обстрела в Горловке. Фото © Телеграм-канал "Приходько РИК"

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции.

Марина Калегина

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