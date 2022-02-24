Цена на газ в Европе выросла на 35% на открытии торгов

Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 35% — до $1414 за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Отметим, что после закрытия торгов накануне стоимость голубого топлива находилась на уровне $1041 за тысячу кубометров. Средняя цена на TTF с начала февраля складывается на уровне $901.