Цена на газ в Европе выросла на 35% на открытии торгов
Отметим, что после закрытия торгов накануне стоимость голубого топлива находилась на уровне $1041 за тысячу кубометров.
Цена на газ в Европе на открытии торгов выросла на 35% — до $1414 за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Отметим, что после закрытия торгов накануне стоимость голубого топлива находилась на уровне $1041 за тысячу кубометров. Средняя цена на TTF с начала февраля складывается на уровне $901.
Ранее Лайф рассказал, что в Европейской комиссии опровергли связь между остановкой "Северного потока – 2" и ростом цен на голубое топливо. Замглавы ЕК Маргрет Вестагер уточнила, что была заморожена не подача топлива, а лишь процесс утверждения трубопровода.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".
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