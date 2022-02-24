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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 07:53
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Минобороны России: Украинские военные массово покидают позиции, бросая вооружение

В ведомстве добавили, что ВС РФ не наносят ударов по городам Незалежной и мирному населению ничего не угрожает.

Подразделения и военнослужащие армии Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на данные средств разведки.

В ведомстве добавили, что позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются, кроме того, ВС РФ не наносят ударов по городам Украины и мирному населению ничего не угрожает.

"Высокоточным оружием выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ", говорится в сообщении.

Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолёте
Минобороны РФ опровергло сообщения о сбитом над Украиной российском самолёте

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Evgeniy Maloletka

Александра Вишнякова
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