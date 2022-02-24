Минобороны России: Украинские военные массово покидают позиции, бросая вооружение

В ведомстве добавили, что ВС РФ не наносят ударов по городам Незалежной и мирному населению ничего не угрожает.

Подразделения и военнослужащие армии Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на данные средств разведки.

В ведомстве добавили, что позиции подразделений украинской армии, сложивших оружие, ударам не подвергаются, кроме того, ВС РФ не наносят ударов по городам Украины и мирному населению ничего не угрожает.