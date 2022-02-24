Украина призвала Турцию закрыть пролив Дарданеллы для России
Также посол Киева призвал Анкару оказать другую помощь, в том числе путём поставки Украине "оборонительного оружия".
Посол Украины в Турции Василий Бондарь обратился к властям Турции с призывом заблокировать движение российских военных кораблей через пролив Дарданеллы на фоне российской спецоперации на Украине. Слова дипломата приводит газета Yeni Şafak.
"Сейчас важно оказать поддержку Украине. Я обращаюсь к турецкой администрации: пожалуйста, помогите Украине. Мы передали нашу просьбу закрыть Дарданеллы для российских военных кораблей", — сказал Бондарь.
Он добавил, что Киев хотел бы введения санкций против России, ареста российских активов, также важна была бы поддержка "путём предоставления оборонительного оружия".
Отметим, что пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным, а в паре с Босфором — и с Чёрным. То есть его блокировка не позволила бы российским военным кораблям, находящимся в других акваториях, войти в Чёрное море.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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