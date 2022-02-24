Украина призвала Турцию закрыть пролив Дарданеллы для России

Также посол Киева призвал Анкару оказать другую помощь, в том числе путём поставки Украине "оборонительного оружия".

Посол Украины в Турции Василий Бондарь обратился к властям Турции с призывом заблокировать движение российских военных кораблей через пролив Дарданеллы на фоне российской спецоперации на Украине. Слова дипломата приводит газета Yeni Şafak.

"Сейчас важно оказать поддержку Украине. Я обращаюсь к турецкой администрации: пожалуйста, помогите Украине. Мы передали нашу просьбу закрыть Дарданеллы для российских военных кораблей", — сказал Бондарь.

Он добавил, что Киев хотел бы введения санкций против России, ареста российских активов, также важна была бы поддержка "путём предоставления оборонительного оружия".