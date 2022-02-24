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24 февраля, 08:05

В России за сутки госпитализировано 8632 человека с ковидом

При этом за тот же период выздоровело 136 433 пациента. А общее число поборовших болезнь достигло 12 972 661.

<p>Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 8632 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что этот показатель на 47,2% меньше, чем днём ранее.

За тот же период полностью побороли болезнь 136 433 человека, а общее число выздоровевших достигло 12 972 661. Всего в России выявлено 15 928 568 случаев коронавируса, из которых 132 998 — за прошедшие сутки. Зарегистрировано 348 578 летальных исходов, за последние 24 часа этот показатель вырос на 762.

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Варвара Романова
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