В России за сутки госпитализировано 8632 человека с ковидом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировано 8632 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что этот показатель на 47,2% меньше, чем днём ранее.

За тот же период полностью побороли болезнь 136 433 человека, а общее число выздоровевших достигло 12 972 661. Всего в России выявлено 15 928 568 случаев коронавируса, из которых 132 998 — за прошедшие сутки. Зарегистрировано 348 578 летальных исходов, за последние 24 часа этот показатель вырос на 762.