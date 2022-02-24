Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор сдавшимся украинским военным

Ранее с такой просьбой к властям республики обратились военнослужащие 53-й ОМБР вооружённых сил Незалежной.

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) готова предоставить украинским военным, попавшим в окружение, гуманитарный коридор для отступления, если они добровольно сложат оружие. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й ОМБР ВСУ, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия", — говорится в сообщении.