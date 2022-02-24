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24 февраля, 08:07
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Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор сдавшимся украинским военным

Ранее с такой просьбой к властям республики обратились военнослужащие 53-й ОМБР вооружённых сил Незалежной.

<p>Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак</p>

Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) готова предоставить украинским военным, попавшим в окружение, гуманитарный коридор для отступления, если они добровольно сложат оружие. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Народная милиция ДНР готова предоставить гуманитарный коридор военнослужащим 53-й ОМБР ВСУ, попавшим в окружение, при условии добровольной сдачи оружия", — говорится в сообщении.

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Ранее Лайф рассказал, что часть украинских военнослужащих обратилась с просьбой к властям ДНР о создании гуманитарного коридора для их ухода со своих позиций.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Григорий Воронцов

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