В ДНР заявили, что подразделение "Азов" блокирует Мариуполь, удерживая гражданских

Сообщается, что в городе находится около полумиллиона человек мирного населения, которых не выпускают украинские военные.

Украинское подразделение специального назначения "Азов" блокирует Мариуполь, запрещая мирным гражданам покидать город. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Ещё из последней информации: блокируется город Мариуполь подразделениями "Азова". Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город", — сказал Басурин.