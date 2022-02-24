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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 08:11
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В ДНР заявили, что подразделение "Азов" блокирует Мариуполь, удерживая гражданских

Сообщается, что в городе находится около полумиллиона человек мирного населения, которых не выпускают украинские военные.

Украинское подразделение специального назначения "Азов" блокирует Мариуполь, запрещая мирным гражданам покидать город. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Ещё из последней информации: блокируется город Мариуполь подразделениями "Азова". Не пускает гражданских лиц, чтобы они не покинули этот город", — сказал Басурин.

Он подчеркнул, что в Мариуполе к настоящему моменту находится около полумиллиона человек гражданского населения, а украинские военные пытаются ими прикрываться, не выпуская из города.

Власти ЛНР: Украинские военные в массовом порядке покидают позиции
Власти ЛНР: Украинские военные в массовом порядке покидают позиции

Как уже сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Максим Плетнёв
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