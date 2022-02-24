В Еврокомиссии предложат новые санкции против стратегических секторов экономики России

Ограничения будут нацелены на блокировку доступа к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для Москвы. Также будет осуществлена заморозка активов РФ в ЕС и ограничена работа банков.

Еврокомиссия предоставит на утверждение главам стран Евросоюза новый пакет санкций против России, нацеленный против стратегических секторов экономики. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"С этим пакетом мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России", — подчеркнула она.