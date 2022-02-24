В Еврокомиссии предложат новые санкции против стратегических секторов экономики России
Ограничения будут нацелены на блокировку доступа к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для Москвы. Также будет осуществлена заморозка активов РФ в ЕС и ограничена работа банков.
Еврокомиссия предоставит на утверждение главам стран Евросоюза новый пакет санкций против России, нацеленный против стратегических секторов экономики. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"С этим пакетом мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России", — подчеркнула она.
Глава Еврокомиссии уточнила, что разработанные рестрикции нацелены на ослабление российской экономической базы и её возможности для модернизации. Также она добавила, что в ЕК намерены заморозить российские активы в Евросоюзе и прекратить доступ банков России к европейскому финансовому рынку.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции.
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