В "Газпроме" сообщили, что транзит газа через Украину продолжается в штатном режиме

"Газпром" продолжает поставки российского газа в Европу через территорию Украины в соответствии с заявками потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 83 млн куб. м на 24 февраля (рост по сравнению с заявками на 23 февраля — на 31,4%)", — говорится в сообщении.