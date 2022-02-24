В "Газпроме" сообщили, что транзит газа через Украину продолжается в штатном режиме
В компании подчеркнули, что по сравнению с заявками, которые поступали в организацию накануне, их сегодняшний объём вырос почти на треть.
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"Газпром" продолжает поставки российского газа в Европу через территорию Украины в соответствии с заявками потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 83 млн куб. м на 24 февраля (рост по сравнению с заявками на 23 февраля — на 31,4%)", — говорится в сообщении.
Напомним, после признания Россией ДНР и ЛНР, а также ратификации соглашений о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками Донбасса канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода "Северный поток – 2" будет приостановлена. Белый дом поддержал такое решение Берлина, а в Москве призвали не связывать политику с экономикой. Позже глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о заморозке "Северного потока – 2", заявив, что Россия должна "почувствовать последствия нарушения своих обещаний".