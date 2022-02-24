"Отдыхайте": Захарова ответила на обещание МИД Британии помогать Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ отметила, что Лондон уже "помог" Незалежной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Министерства иностранных дел Великобритании, в котором Лондон пообещал оказать помощь Украине, несмотря на то что та не является членом НАТО.