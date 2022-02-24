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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 08:43
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"Отдыхайте": Захарова ответила на обещание МИД Британии помогать Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ отметила, что Лондон уже "помог" Незалежной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Министерства иностранных дел Великобритании, в котором Лондон пообещал оказать помощь Украине, несмотря на то что та не является членом НАТО.

"Вы уже помогли. Отдыхайте", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Вместе с тем в Незалежной объявили военное положение, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведёт переговоры с мировыми лидерами по поводу сложившейся ситуации.

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Роман Имполитов
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