"Отдыхайте": Захарова ответила на обещание МИД Британии помогать Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ отметила, что Лондон уже "помог" Незалежной.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление Министерства иностранных дел Великобритании, в котором Лондон пообещал оказать помощь Украине, несмотря на то что та не является членом НАТО.
"Вы уже помогли. Отдыхайте", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Вместе с тем в Незалежной объявили военное положение, а президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведёт переговоры с мировыми лидерами по поводу сложившейся ситуации.