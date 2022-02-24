Народная милиция ЛНР заявила об освобождении села Лопаскино
Отмечается, что ранее населённый пункт находился под контролем Вооружённых сил Украины.
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) заявила об освобождении населённого пункта Лопаскино, находившегося под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Силами НМ ЛНР освобождён населённый пункт Лопаскино", — говорится в сообщении.
Как уже сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в республиках. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Затем президент Незалежной Владимир Зеленский объявил военное положение в стране.
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