Народная милиция ЛНР заявила об освобождении села Лопаскино

Отмечается, что ранее населённый пункт находился под контролем Вооружённых сил Украины.

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) заявила об освобождении населённого пункта Лопаскино, находившегося под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.