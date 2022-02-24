Путин проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе

Разговор лидеров двух стран состоялся около 05:00 по московскому времени. Подробности переговоров пока не сообщаются.

Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе. Об этом сообщает агентство БелТА.

Как уточняется, разговор лидеров двух стран состоялся около 05:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Других подробностей переговоров пока не приводится.