Путин проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Разговор лидеров двух стран состоялся около 05:00 по московскому времени. Подробности переговоров пока не сообщаются.
Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе. Об этом сообщает агентство БелТА.
Как уточняется, разговор лидеров двух стран состоялся около 05:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Других подробностей переговоров пока не приводится.
Напомним, ранее Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также заявил, что прямое нападение на Россию приведёт к разгрому любого потенциального агрессора. Современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав, подчеркнул президент.