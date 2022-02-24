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Опубликовано 24 февраля 2022, 04:20
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Путин проинформировал Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Разговор лидеров двух стран состоялся около 05:00 по московскому времени. Подробности переговоров пока не сообщаются.

Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе. Об этом сообщает агентство БелТА.

Как уточняется, разговор лидеров двух стран состоялся около 05:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Других подробностей переговоров пока не приводится.

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Напомним, ранее Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также заявил, что прямое нападение на Россию приведёт к разгрому любого потенциального агрессора. Современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав, подчеркнул президент.

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Иван Косицын
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