Пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины

Ответным огнём российских пограничников огневая точка подавлена, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Пограничный пункт пропуска Тёткино в Курской области сегодня утром подвергся обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

"Около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Тёткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнём российских пограничников огневая точка подавлена", — проинформировали в ведомстве.