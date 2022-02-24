Пограничный пункт в Курской области обстреляли со стороны Украины
Ответным огнём российских пограничников огневая точка подавлена, сообщили в пресс-службе ФСБ.
Пограничный пункт пропуска Тёткино в Курской области сегодня утром подвергся обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
"Около 9.40 со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска Тёткино Пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет. Ответным огнём российских пограничников огневая точка подавлена", — проинформировали в ведомстве.
Напомним, что 21 февраля ФСБ опубликовала кадры другого разрушенного пограничного пункта (в Ростовской области), на который упал снаряд с территории Украины. На них видны обломки здания и разбросанные вещи, но никто не пострадал.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.
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