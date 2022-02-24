Боррель: В ЕС намерены рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Фото © Twitter / JosepBorrellF
Согласование будет проходить на саммите, который состоится вечером 24 февраля. Таким образом Евросоюз ответит на действия Москвы "в самой решительной манере", отметил глава евродипломатии.
Лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России. Об этом заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли", — сказал Боррель.
Он отметил, что будет постоянно контактировать с партнёрами Евросоюза во всём мире. Таким образом, по словам главы евродипломатии, получится гарантировать единый ответ и призыв к России. Боррель подчеркнул, что "российское руководство столкнётся с беспрецедентной изоляцией".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.