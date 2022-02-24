Боррель: В ЕС намерены рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России

Согласование будет проходить на саммите, который состоится вечером 24 февраля. Таким образом Евросоюз ответит на действия Москвы "в самой решительной манере", отметил глава евродипломатии.

Лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России. Об этом заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли", — сказал Боррель.