Боррель: В ЕС намерены рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России

Лидеры Евросоюза собираются рассмотреть "самый жёсткий" пакет санкций против России. Об этом заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли", — сказал Боррель.