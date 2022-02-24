По словам белорусского лидера, это необходимо, чтобы "не допустить кровопролития и остановить эскалацию".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. Заявление прозвучало в четверг на оперативном совещании с военными. По словам белорусского лидера, чтобы "не допустить кровопролития и остановить эскалацию", нужно сесть за стол переговоров, предварительно согласовав вопросы, которые будут обсуждаться.

"Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое — демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска", — перечислил Лукашенко.

Политик напомнил, что россияне, белорусы и украинцы — три славянских народа, которым стоит "сесть и решить свою судьбу на будущее, навсегда".