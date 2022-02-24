Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске
По словам белорусского лидера, это необходимо, чтобы "не допустить кровопролития и остановить эскалацию".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. Заявление прозвучало в четверг на оперативном совещании с военными. По словам белорусского лидера, чтобы "не допустить кровопролития и остановить эскалацию", нужно сесть за стол переговоров, предварительно согласовав вопросы, которые будут обсуждаться.
"Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое — демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска", — перечислил Лукашенко.
Политик напомнил, что россияне, белорусы и украинцы — три славянских народа, которым стоит "сесть и решить свою судьбу на будущее, навсегда".
"Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): "Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину". Что ещё надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем? Кому нужна эта головная боль? Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения", — приводит его слова агентство БелТА.
Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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