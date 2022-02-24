Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске. Заявление прозвучало в четверг на оперативном совещании с военными. По словам белорусского лидера, чтобы "не допустить кровопролития и остановить эскалацию", нужно сесть за стол переговоров, предварительно согласовав вопросы, которые будут обсуждаться.

"Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины в том числе. Пять или шесть вопросов. Там два-три вопроса для Украины. Первое — демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска", — перечислил Лукашенко.

"Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): "Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину". Что ещё надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем? Кому нужна эта головная боль? Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения", — приводит его слова агентство БелТА.