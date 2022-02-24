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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 09:09
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Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Берлин должен отказаться от закупок российского угля и газа

При этом министр также отметил, что ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе Москве не стоит надеяться на возобновление работ по реализации газопровода "Северный поток – 2".

Германии придётся покупать газ и уголь не в России, а в других странах из-за специальной военной операции РФ в Донбассе. С таким заявлением выступил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

"Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объёме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право", — сказал министр в эфире телеканала ARD.

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Хабек добавил, что ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе Москве не надо надеяться на возобновление работ по реализации газопровода "Северный поток – 2".

Ранее Лайф сообщал, что цена на газ в Европе выросла на 35% на открытии торгов. Отметим, что после закрытия торгов накануне стоимость голубого топлива находилась на уровне $1041 за тысячу кубометров.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя.

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Обложка © Pexels

Наталья Демьянова
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