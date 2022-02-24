Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Берлин должен отказаться от закупок российского угля и газа

При этом министр также отметил, что ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе Москве не стоит надеяться на возобновление работ по реализации газопровода "Северный поток – 2".

Германии придётся покупать газ и уголь не в России, а в других странах из-за специальной военной операции РФ в Донбассе. С таким заявлением выступил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

"Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объёме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право", — сказал министр в эфире телеканала ARD.

Хабек добавил, что ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе Москве не надо надеяться на возобновление работ по реализации газопровода "Северный поток – 2".