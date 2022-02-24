Шольц назвал действия России "вопиющим нарушением международного права"
По словам канцлера Германии, Запад осуждет дейтвия Москвы и согласует свои шаги в рамках G7, НАТО и ЕС.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал специальную военную операцию России в Донбассе вопиющим нарушением международного права, которое "ничем нельзя оправдать".
"Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы. Мы выражаем солидарность с Украиной и её жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию", — отметил Шольц.
По его словам, Запад согласует действия в рамках G7, НАТО и ЕС.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.
Обложка: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС