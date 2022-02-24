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24 февраля, 05:57

Шольц назвал действия России "вопиющим нарушением международного права"

По словам канцлера Германии, Запад осуждет дейтвия Москвы и согласует свои шаги в рамках G7, НАТО и ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал специальную военную операцию России в Донбассе вопиющим нарушением международного права, которое "ничем нельзя оправдать".

"Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы. Мы выражаем солидарность с Украиной и её жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию", — отметил Шольц.

По его словам, Запад согласует действия в рамках G7, НАТО и ЕС.

Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности

Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной.

Обложка: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС

Александра Вишнякова

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