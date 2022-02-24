Шольц назвал действия России "вопиющим нарушением международного права"

По словам канцлера Германии, Запад осуждет дейтвия Москвы и согласует свои шаги в рамках G7, НАТО и ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал специальную военную операцию России в Донбассе вопиющим нарушением международного права, которое "ничем нельзя оправдать".

"Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы. Мы выражаем солидарность с Украиной и её жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию", — отметил Шольц.

По его словам, Запад согласует действия в рамках G7, НАТО и ЕС.