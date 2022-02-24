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24 февраля, 05:55

Власти ряда приграничных регионов РФ отменили занятия в школах и детсадах

В Курской области школьников было решено перевести на дистанционное обучение, не прерывая образовательный процесс.

В ряде школ и детских садов Белгородской, Брянской областей, а также Республики Крым отменили занятия. Об этом сообщают пресс-службы правительств регионов.

"В Брянской области принято решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в приграничных населённых пунктах", — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Аналогичное решение принято и в Крыму, где уроки в приграничных районах отменили на два ближайших дня. В свою очередь власти Курской области приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение, не прерывая образовательный процесс.

"Приняли решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с сегодняшнего дня", — сообщил в своём телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Глава Крыма Аксёнов сообщил о штатной обстановке в регионе

Глава Крыма Аксёнов сообщил о штатной обстановке в регионе

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции.

Обложка © ТАСС / PA Images / Hrvoje Jelavic / PIXSELL

Роман Имполитов

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