Власти ряда приграничных регионов РФ отменили занятия в школах и детсадах
В Курской области школьников было решено перевести на дистанционное обучение, не прерывая образовательный процесс.
В ряде школ и детских садов Белгородской, Брянской областей, а также Республики Крым отменили занятия. Об этом сообщают пресс-службы правительств регионов.
"В Брянской области принято решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в приграничных населённых пунктах", — сообщили в пресс-службе областной администрации.
Аналогичное решение принято и в Крыму, где уроки в приграничных районах отменили на два ближайших дня. В свою очередь власти Курской области приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение, не прерывая образовательный процесс.
"Приняли решение во всех районах, которые граничат с Украиной, перевести школьников на дистанционное обучение с сегодняшнего дня", — сообщил в своём телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Как сообщали в Минобороны РФ, высокоточными ударами выводится из строя военная инфраструктура Украины, а Росавиация приостановила полёты в 12 аэропортов южных городов России до 2 марта. Тем временем мировые лидеры уже пообещали России ввести жёсткие санкции.
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