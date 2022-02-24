Власти ряда приграничных регионов РФ отменили занятия в школах и детсадах

В ряде школ и детских садов Белгородской, Брянской областей, а также Республики Крым отменили занятия. Об этом сообщают пресс-службы правительств регионов.

"В Брянской области принято решение приостановить занятия в школах и посещение детских садов на один день в приграничных населённых пунктах", — сообщили в пресс-службе областной администрации.

Аналогичное решение принято и в Крыму, где уроки в приграничных районах отменили на два ближайших дня. В свою очередь власти Курской области приняли решение перевести школьников на дистанционное обучение, не прерывая образовательный процесс.