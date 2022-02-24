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24 февраля, 04:33

Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности

По словам главы государства, это стало результатом ослабления Советского Союза.

У НАТО есть наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, вседозволенности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Почему всё это происходит (расширение НАТО. — Прим. Лайфа)? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?" сказал российский лидер в экстренном видеообращении.

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Путин добавил, что всё понятно и очевидно: это стало результатом ослабления СССР.

Ранее Путин заявил, что военная машина НАТО вплотную приближается к границам России.

Обложка © ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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