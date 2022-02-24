Путин отметил наглую манеру НАТО по поводу собственной исключительности

У НАТО есть наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, вседозволенности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Почему всё это происходит (расширение НАТО. — Прим. Лайфа)? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?" — сказал российский лидер в экстренном видеообращении.