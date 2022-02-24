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24 февраля, 04:25

Курс евро на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с 2014 года

Курс доллара повысился на 3,59% — до 84,075 рубля. Это данные на 07:00 мск.

Курс евро поднялся до 95 рублей впервые с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рост составил 3,73% — до 95,1175 руб. Курс доллара повысился на 3,59% — до 84,075 рубля. Это данные на 07:00 мск.

Курс евро достиг 92 рублей впервые с апреля 2021 года

Курс евро достиг 92 рублей впервые с апреля 2021 года

Рост валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка © Pixabay

Никита Никонов

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