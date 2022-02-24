Курс евро на Мосбирже поднялся до 95 рублей впервые с 2014 года

Курс евро поднялся до 95 рублей впервые с 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рост составил 3,73% — до 95,1175 руб. Курс доллара повысился на 3,59% — до 84,075 рубля. Это данные на 07:00 мск.

Рост валют происходит на фоне начала военной операции России по защите Донбасса от Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в Донбассе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.