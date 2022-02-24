Глава Крыма Аксёнов заявил о введении режима повышенной готовности в республике

Он также отметил, что эвакуация жителей из приграничных пунктов Крыма не проводится, однако приняты меры для помощи желающим выехать в центр республики. По словам главы региона, жизни и здоровью населения полуострова ничего не угрожает, иначе немедленно были бы приняты соответствующие меры. Аксёнов добавил, что "силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи".