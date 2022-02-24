Глава Крыма Аксёнов заявил о введении режима повышенной готовности в республике

Власти региона РФ не эвакуируют крымчан из приграничных пунктов, но готовы предоставить помощь желающим выехать оттуда в центр полуострова. В настоящий момент жителям ничего не угрожает.

На территории Крыма вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

"Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощённого решения возникающих задач", — написал Аксёнов.