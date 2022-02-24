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Регион
Опубликовано 24 февраля 2022, 09:16

Глава Крыма Аксёнов заявил о введении режима повышенной готовности в республике

Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Власти региона РФ не эвакуируют крымчан из приграничных пунктов, но готовы предоставить помощь желающим выехать оттуда в центр полуострова. В настоящий момент жителям ничего не угрожает.

На территории Крыма вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в телеграм-канале.

"Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощённого решения возникающих задач", — написал Аксёнов.

Он также отметил, что эвакуация жителей из приграничных пунктов Крыма не проводится, однако приняты меры для помощи желающим выехать в центр республики. По словам главы региона, жизни и здоровью населения полуострова ничего не угрожает, иначе немедленно были бы приняты соответствующие меры. Аксёнов добавил, что "силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи".

Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму воды с Украины
Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму воды с Украины

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Евгения Колесникова
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