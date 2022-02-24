Глава Крыма Аксёнов заявил о введении режима повышенной готовности в республике
Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Власти региона РФ не эвакуируют крымчан из приграничных пунктов, но готовы предоставить помощь желающим выехать оттуда в центр полуострова. В настоящий момент жителям ничего не угрожает.
На территории Крыма вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в телеграм-канале.
"Принято решение о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым. Это необходимо для возможности упрощённого решения возникающих задач", — написал Аксёнов.
Он также отметил, что эвакуация жителей из приграничных пунктов Крыма не проводится, однако приняты меры для помощи желающим выехать в центр республики. По словам главы региона, жизни и здоровью населения полуострова ничего не угрожает, иначе немедленно были бы приняты соответствующие меры. Аксёнов добавил, что "силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.